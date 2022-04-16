كشفت المقاطعة الإدارية لبراقي عن غلق مؤقت للطريق العمومي بمحول بن طلحة "مخرج سيدي موسى بالعاصمة نحو الطريق السيار "شرق-غرب" اتجاه قسنطينة.

ونبهت المقاطعة الإدارية لبراقي عبر صفحتها على "الفايسبوك"، مستعملي الطريق"أنه تم تسجيل انزلاق جزئي للتربة مساء أمس السبت بمحاذاة الطريق بمحول بن طلحة. تحديدا بالنسبة للطريق المؤدي من مخرج بلدية سيدي موسى نحو الطريق السيار "شرق-غرب" في اتجاه ولاية قسنطينة بالمنعرج المحاذي لدار الأشخاص المسنين لبن طلحة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم الغلق المؤقت لهذا المسار بوضع الحواجز المرورية لتوجيه حركة المركبات. على أن تتم بصفة استعجالية تدخلات مختلف المصالح المعنية لإجراء التهيئة الضرورية وإصلاح الجزء المتضرر من الطريق العمومي.

وبإمكان مستعملي الطريق استكمال السير من مخرج سيدي موسى في اتجاه بن طلحة عبر الجسر. والعودة عن طريق محور الدوران قرب الحاجز الثابت للأمن الوطني (على مسافة قريبة) لأخذ اتجاه ولاية قسنطينة.