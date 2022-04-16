كشفت اليوم وسائل إعلام تركية مختلفة أن الدولي الجزائري سفيان فيغولي لن يكون حاضرا مع فريقه غلطة سراي خلال مواجهة الغد أمام ملاطية سبور.

و حسب صحيفة " ستار " التركية فإن غياب فيغولي يعود للإصابة التي يعاني منها، منذ عودته من المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الجزائري.

للإشارة فإن اللاعب يعاني من تمزق على مستوى عضلة الظهر اليسرى، إذ عبّرت إدارة فريقه في وقت سابق عن غضبها من خوضه لمواجهة الكاميرون- الجزائر وهو مصاب.

ويبدو أن اللاعب لن يلعب المباريات القادمة وبالتالي عدم مواصلته المشوار مع غلطة سراي، خاصة وأنهما لم يتوصلا إلى إتفاق في وقت سابق من أجل تخفيض راتبه قبل تجديد عقده.