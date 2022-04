La vidéo d’un concert qui a eu lieu hier soir après les prières de Tarawih sur la place publique devant une mosquée dans la daïra de M’Chedallah à Bouira, a largement circulé sur les réseaux sociaux. Selon la vidéo la fête a eu lieu devant la mosquée, provoquant la colère et l’indignation de l’imam, qui est allé aux haut-parleurs et a tenté d’arrêter la fête. Les participants ont dénoncé le conseil de l’imam comme une ingérence dans la vie culturelle.

Certains internautes ont exprimé leur solidaires avec l’imam et ont été surpris par de telles actions, qui ne sont liées ni à notre société ni à nos coutumes et traditions.

Ils ont condamné la célébration de cette cérémonie sur la "Place des Martyrs" près d’une mosquée et non loin d’un hôpital et en plein ramadan.