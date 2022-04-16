وُجّهت للمرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، اتهامات مع شخصيات مقرّبة منها، باختلاس نحو 600 ألف أورو، من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

وصدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقًا لتقرير جديد كشفه موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي أمس السبت، وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس لـ"فرانس برس"، أنه تلقى في 11 مارس الفائت، هذا التقرير الجاري تحليله.

بدوره، قال رودولف بوسلو، محامي لوبن في تصريح للوكالة نفسها، إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومن "استغلاله".

وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددًا على أن جزءًا من التقرير يتعلق بـ"وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات"، مضيفًا أن لوبان "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدًا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفقًا له، فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وقد تمّ استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.