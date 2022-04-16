كشفت شركة المياه والتطهير "سيال"، عن تذبذبات في عملية التزود بالمياه الشروب على مستوى أحياء بلديتي الدويرة وتسالة المرجة.

وأوضحت "سيال" في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "تبعا لعطب وقع في شبكة المياه الشروب. تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر، اليوم الأحد وإلى غاية الساعة العاشرة، بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع".

وأضاف ذات المصدر، أن هذه الأشغال تقام بالقرب من حي محمد بن محمد ببلدية الدويرة. وستخلق تذبذبات في عملة التزود بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:

بلدية الدويرة كليا وبلدية تسالة المرجة بحي 1310 مسكن، 932 مسكن و1032 مسكن.

وتؤكد سيال بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال.

كما تسخر شركة سيال تجهزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية "المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه الشروب".