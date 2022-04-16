حجزت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيارت سلعا تبلغ قيمتها المالية حوالي 4.9 مليون دج خلال العشرة أيام الأولى لشهر رمضان المعظم وهذا إثر تسجيل عدة مخالفات، حسبما أفادت به مديرية التجارة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الجودة وقمع الغش هند عابدي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فرق هذه المصلحة نفذت 356 تدخلا خلال العشرة أيام الأولى لشهر رمضان المعظم مع حجز وإتلاف 8.944 كلغ من العجائن المعدة لصناعة "الزلابية "والسكر المنقلب أو ما يعرف بالعسل المستعمل في إنتاج هذه الأكلة حيث كانت هذه المواد مخزنة في ظروف غير صحية.

وأسفرت هذه الخرجات الميدانية عن تسجيل 49 مخالفة وتحرير 45 محضر مخالفة فيما

قاربت قيمة المحجوزات 360 ألف دج, وفق نفس المصدر.

أما مصلحة الممارسات التجارية فقد نفذت 1.513 تدخلا نتج عنها تسجيل 108 مخالفة مع تحرير 100 محضر مخالفة تم توجيهها إلى العدالة واقتراح الغلق الإداري لـ 16 محلا وذلك بسبب مخالفات على غرار فتح محل تجاري دون امتلاك سجل تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمثلت أهم المحجوزات لفرق مصلحة الجودة وقمع الغش في 1.703 صفيحة زيت سعة 5

لتر نتيجة الممارسة غير النزيهة لصاحبها إضافة إلى 1.775 قنطار من مادة النخالة كانت معروضة للبيع بطريقة غير شرعية. وبلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات أزيد من 4.5 مليون دج.

يذكر أن عملية الرقابة التجارية بولاية تيارت تسهر عليها 52 فرقة تنقسم مناصفة بين مكافحة الغش من جهة ومراقبة الممارسات التجارية.