قال عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء البيضاوي إن ناديه تعرض لظلم تحكيمي واضح أمام الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الإبراهيمي في تصريحات صحفية نقلها اليوم موقع "كورة": كل اللوم على حكم غرفة الفار الجزائري مهدي عبيد بعد احتساب ركلة جزاء خيالية".

وتابع: "كان لدينا تخوف قبل المباراة من التحكيم وقلنا عليها قمة عربية إفريقية تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، ولن يجرؤ الحكام على فعل شيء، لكن للأسف تعرضنا للظلم".

وأكمل تصريحاته: "سنسلك ما نراه مناسبا للدفاع عن مصالحنا بالطرق القانونية المتاحة".

وفي تصريحات لموقع " كورة بليس" المصري دافع محمد غوتي عضو المكتب الفيدرالي الحالي، ورئيس لجنة التحكيم سابقا عن مواطنه وقال إن مهدي عبيد من أفضل الحكام في أفريقيا وأدار عدد كبير من المباريات الهامة، مضيفًا أن وجود عبيد كحكم فيديو في هذه المباراة لا يعني أنه صاحب القرار في ركلة الجزاء الأولى.

وأضاف: "حكم الفار لا يُقرر لكنه يساعد حكم الساحة على المشاهدة بشكل جيد والقرار يكون لحكم الساحة وليس لحكم تقنية الفيديو، عبيد شك أن يكون هناك ضربة جزاء للنادي الأهلي وعليه عرض على جان جاك ندالا إيقاف المباراة لمتابعة اللقطة."

واختتم: "عبيد منح الحكم زاوية جديدة للعبة والكونغولي رأى أنها ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي."