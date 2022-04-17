أعلنت شركة "غازبروم" أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، وبلغت 57 مليون متر مكعب في اليوم الأحد.

وأشارت الشركة الروسية اليوم الأحد، إلى أن العقد، الذي وقعته مع المستهلكين الأوروبيين لعام 2022 ينص على تزويدهم بـ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم، وفقا لروسيا اليوم.

في الوقت نفسه، ومنذ نهاية فيفري، ظل حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا عند مستوى قريب من هذا الحجم، وبسبب المخاطر الجيوسياسية والطقس البارد، انخفض قليلا فقط خلال يومين، في منتصف مارس.

كذلك تم تسجيل انخفاض منذ 8 أغريل، وذلك مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.