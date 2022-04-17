أكدت ولاية البويرة، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية والأمنية وبعض المنتخبين وأعيان وجمعيات المنطقة عملوا حين وقوع الحادثة وطيلة ليلة البارحة واليوم على بذل مساعي لتفادي أي تأويلات لإخراج الحادثة من نطاقها، لاسيما بعدما تم تسجيل مثل هذه المحاولات لتضخيم الأمور لأغراض أخرى عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان مشترك مع المجلس الشعبي الولائي بالبويرة، حول حادثة بلدية امشدالة التي آثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح أنه بعد الحادثة اللفظية المعزولة التي وقعت ليلة أمس، بمدينة امشدالة بمناسبة تنظيم حفل بالساحة العمومية للبلدية، والذي عرف انزلاق لفظي الذي من شأنه المساس بمشاعر الناس، مؤكدا أن السلطات المحلية والأمنية وبعض المنتخبين وكذلك أعيان وجمعيات المنطقة عملوا حين وقوع الحادثة وطيلة ليلة البارحة واليوم على بذل مساعي لتفادي أي تاويلات لإخراج هذه الحادثة من نطاقها، لاسيما بعدما تم تسجيل مثل هذه المحاولات لتضخيم الأمور لأغراض أخرى عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن المساعي سمحت باحتواء الوضع وهي متواصلة، وذلك إلى جانب الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها على خلفية الحادثة.