قال وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أنه من غير المعقول أن يسير ملف المدينة الجديدة لحاسي مسعود من الجزائر العاصمة، مؤكدا أنه أعطى تعليمات بضرورة الاهتمام البالغ بهذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي

وجاء تصريح وزير السكن الذي حل اليوم بولاية ورقلة في زيارة عمل وتفقد، في سياق عرضه لواقع المشاريع السكنية والاستثمارية التي استفادت منها الولاية، حيث اعتبر ذات المسؤول خلال حديثه عن مشروع مدينة حاسي مسعود الجديدة الذي لا يزال في طور الانجاز وبوتيرة غير بطيئة، " أنه من غير المعقول أن نسير مجلس إدارة المدينة الجديدة لحاسي مسعود من الجزائر العاصمة، وقد أسديت تعليمات بضرورة الاهتمام البالغ بهذا المشروع الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية " .

وكشف بلعريبي الذي يقوم بزيارة عمل لولاية ورقلة تدوم يومين، عن استفادة هذه الأخيرة من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 5525 وحدة سكنية، كما أشرف بمقر الولاية على تسليم مقررات من السكن بصيغتي الريفي والتجزئات الاجتماعية لمجموعة من المواطنين .

ومن المنتظر أن يقوم الوزير خلال اليوم الثاني من زيارته، بتفقد عدد من المشاريع السكنية أبرزها مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود الواقعة بمنطقة وادي المرعى ببلدية حاسي بن عبد الله.