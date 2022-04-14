طمأن المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، اليوم الأحد، ان الحليب المدعم سيبقى بسعر 25 دج دون زيادة باعتبار أن هوامش الربح ستكون "على عاتق الخزينة العمومية"، كاشفا أن الديوان يقوم حاليا بتحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات بغرض الرفع من حجم إنتاج الحليب المدعم وتحسين توزيعه.

وأوضح سوالمية، للإذاعة الجزائرية أن تحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات من شأنه أن يقضي كليا على الضغط المسجل حاليا فيما يتعلق بتوزيع الحليب وإنتاجه، مؤكدا أن الحليب المدعم سيبقى بسعر 25 دج دون زيادة باعتبار أن هوامش الربح ستكون "على عاتق الخزينة العمومية".

وسيلزم دفتر الشروط الجديد الملبنات على بذل الجهود لجمع كمية أكبر من حليب الأبقار الطازج قصد رفع حصته في إنتاج الحليب المدعم الذي يعتمد حاليا بشكل شبه كلي على مسحوق الحليب المستورد.

واعتبر أن دفتر الشروط هذا سيكون أحد الأدوات الأساسية لتطوير شعبة الحليب الوطنية، داعيا المربين إلى تشكيل تعاونيات فلاحية ومستثمرات ذات حجم كبير لتربية الأبقار بأعداد تصل إلى 1500 رأس.

وذكر في ذات السياق أن الجزائر تتوفر على 230 ملبنة عمومية وخاصة، 119 منها فقط تنتج الحليب المدعم (15 عمومية و104 خاصة).

وأضاف أن الديوان قام بتوفير خلال الأشهر الستة الأخيرة 5000 طن من المسحوق لتفادي ندرة الحليب المدعم والمبستر.

وبعد أن أكد أن القدرات الإنتاجية للحليب "متوفرة حاليا بكل اريحية"، ثمن سوالمية الزيادات في هوامش الربح لصالح منتجي وموزعي الحليب التي من شأنها تحفيزهم على توفير انتاج اكبر من الحليب المدعم.

وكشف أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تقوم حاليا بإحصاء لعدد الابقار الحلوب مع تحديد سلالتها.