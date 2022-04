La wilaya de Bouira a affirmé, aujourd’hui, que les autorités locales et sécuritaires ainsi que certains élus et associations ont fourni plusieurs efforts afin d’éviter de mauvaises interprétations de l’incident qui s’est produit hier et afin qu’il ne soit utilisé pour d’autres fins sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, l’APW de Bouira et l’APC de M’Chedallah ont expliqué qu’un incident s’est produit, hier, dans la ville de M’Chedallah, lors d’une soirée ramadanesque qui a été animée sur la place publique de la commune. Elles ont expliqué que l’imam de la mosquée, située à proximité de la placette a prononcé des mots déplacés via le micro de la mosquée. Ce qui a suscité la colère et l’indignation de la population locale.

La même source affirme que la situation a été maitrisée et que des mesures administratives ont été prises.