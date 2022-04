Les prix de la pomme de terre ont atteint les 180 DA le kilogramme, poussant l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) à lancer une campagne de boycott pour faire baisser les prix.

Dans un post Facebook, l’APOCE a appelé les consommateurs à se passer tant que possible de ce produit ou au moins se militer à des quantités très réduites, afin de provoquer une baisse des prix par effet de pression.

Elle a aussi expliqué que les prix ont atteint le plafond dans certaines régions où son prix a atteint et parfois même dépassé les 180 DA le kilogramme, ce qui est insoutenable pour la majorité des familles algériennes.

L’association a, par ailleurs, appelé le gouvernement à fixer le prix de la pomme de terre et exprimé sa disposition à contribuer pour l’établissement d’une feuille de route pour sa concrétisation.