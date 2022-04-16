تمكنت مفرزة من الجيش الوطني، بعين الدفلى، اليوم الأحد، من القضاء على إرهابي، واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة(03) مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار (01) ميدان و أغراض أخرى.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح ببلدية طارق بن زياد بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت اليوم 17 أفريل 2022، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة(03) مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار (01) ميدان و أغراض أخرى".

وأضاف البان، أن العملية، التي لا تزال متواصلة، تأتي لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.