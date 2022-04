Une unité de l’armée nationale et populaire a abattu un terroriste et récupéré son arme, une kalachnikov, ainsi que des munitions composées de trois chargeurs, en plus d’une pair de jumelles.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le ministère de la défense nationale a expliqué que

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Fouzar au niveau des versants Ouest du Djebel Louh dans la commune de Tarek Ben Ziad au Secteur militaire de Ain Defla en Première Région Militaire, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a abattu, aujourd’hui 17 avril 2022, un (01) terroriste et récupéré un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs garnis de munitions, une (01) paire de jumelle et divers objets.

Cette opération, qui est toujours en cours, confirme la vigilance et la détermination des Forces de l'Armée Nationale Populaire à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national, jusqu'à leur éradication, précise le communiqué.