انتشل أعوان الحماية المدنية بخنشلة جثة شاب من سد تاغريست ببلدية يابوس شمالي الولاية كان الضحية وجد فيه لأسباب لا تزال مجهولة، يحدث ذلك بعد مرور 24 ساعة عن الجريمة التي ذهب ضحيتها شاب في البلدية نفسها بطعنات سكين على مستوى الصدر

(شاب 23 سنة) كان قد أخبر أفراد عائلته أنه سيتوجه إلى الدراسة في جامعة عباس لغرور بخنشلة، وبعد سويعات جاء خبر موته غرقا في سد تاغريست الذي يوجد على بعد أمتار من سكن الضحية، ليتم إبلاغ مصالح الحماية والدرك التي حضرت رفقة المواطنين الذين يؤكدون أنهم وجدوا أدواته الخاصة بالدراسة موضوعة، وملابسه منتزعة، ليتم استبعاد فرضيتي الانتحار وتقريب فرضية القتل العمدي خاصة وأن هناك مشاكل بين عائلة الضحية وبعض العائلات في تلك المنطقة، وعلمنا أنه سيتم إخضاع الجثة للتشريح للتأكد من أسباب الوفاة.

يحدث ذلك في الوقت الذي لا تزال أسباب الجريمة التي وقعت ليلة أول أمس وسط البلدية بعد صلاة العشاء تثير الجدل بفعل إقدام شاب على طعن أخر بسكين مريدا إياه قتيلا بسبب جلوس الضحية على كرسي الجاني في مقهى، ليصفع الضحية الجاني الذي لم يستسغ ذلك فطلب من الضحية الخروج إلى الشارع ليطعنه بسكين في الصدر إلى جهة القلب ليتركه يسبح في دمه.