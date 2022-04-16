انتقل الى رحمة الله المجاهد وعضو جيش التحرير الوطني مختار شرون عن عمر ناهز 85 عاما حسب ما علم هذا الأحد لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وبدأ الفقيد الذي ينحدر من منطقة أولاد رحمة بولاية بسكرة مسيرته النضالية سنة 1956 حيث شارك في العديد من المعارك والعمليات العسكرية ضد العدو الفرنسي بالمنطقة الثالثة للولاية السادسة التاريخية.

وأهله نضاله وكفاحه المستميت بالسلاح وبالكلمة من تقلد عدة رتب في جيش التحرير الوطني إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

وبعد الاستقلال أوكلت للمرحوم عدة مهام بمكتب منظمة المجاهدين لولاية الجلفة التي اصبح فيما بعد أمينها الولائي.

وكانت له مساهمات في التعريف بتاريخ الولاية السادسة التاريخية من خلال مشاركته في نشاطات تاريخية من ندوات وملتقيات, إلى جانب شهادات حية حول مساره النضالي والكفاحي.

ويتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أمام هذا المصاب الجلل إلى أسرة الفقيد ورفاقه في الجهاد بتعازيه الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.