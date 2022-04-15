أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، في بيان صدر عنها، أن الدول العربية حققت 13 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الربع الأول من العام الحالي، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار تقرير "أوابك"، إلى أن 12 اكتشافا من هذه الاكتشافات موجودة في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للغاز، واكتشاف واحد فقط في دولة غير عضو في المنظمة.

ونشرت المنظمة تفاصيل الاستكشافات حيث جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، حيث بين التقرير أن الجزائر "تمكنت من تحقيق 3 اكتشافات نفطية جديدة، الأول في زملة العربي، وقُدِّر الاحتياطي الجيولوجي فيه بنحو 140 مليون برميل، وأنتجت البئر (إتش دي إل إي-1) عند اختبارها بمعدل 7 آلاف برميل يوميا، و142 ألف متر مكعب يوميًا من الغاز".

ونوه التقرير إلى أن الاكتشاف الثاني في الجزائر يقع في غرب عقلة الناصر، "إذ أنتجت البئر (غرب أوجليه ناصر – 2) بمعدل 5 آلاف و94 برميل يوميا من النفط، و186 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين قدرت الاحتياطيات فيه بنحو 415 مليون برميل".

وبين التقرير أن الاكتشاف الثالث، كان في منطقة الوابد عبر بئر "أولاد سيدي الشيخ-1"، التي "أنتجت عند اختبارها بمعدل 925 برميل يوميا من النفط، و6 آلاف و456 متر مكعب يوميًا من الغاز".

وتطرق التقرير الصادر من "أوابك" إلى أن المنظمة، خلال الربع الأول من عام 2022، تابعت تحقيق 32 اكتشافا جديدا للنفط والغاز، وهو "ما يعكس ارتفاع الفعاليات في الاستكشاف"، بالمقارنة مع العام الماضي، حيث جرى تحقيق 18 اكتشافا جديدا فقط على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقدرت "أوابك" إجمالي حجم الاكتشافات الجديدة بنحو 4.7 مليار برميل مكافئ نفط خلال 2021، "مثل النفط منها نحو 66 بالمائة، في حين انعكس تراجع الاكتشافات على تراجع احتياطيات النفط والغاز في العالم بنحو 1 بالمائة لكل منهما".