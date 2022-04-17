نظمت ولاية البويرة، اليوم، لقاء صلح وتسامح داخل مسجد الهداية ببلدية امشدالة بحضور مسؤولين من السلطات العمومية، لتهدئة النفوس والتصالح على خلفية الحادثة التي عاشتها البلدية، سهرة السبت، حيث تم تنظيم حفل غنائي بجوار المسجد.

وحضر اللقاء كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي الولائي وإطارات من السلطات الأمنية، ومدير الشؤون الدينية للبويرة، إضافة إلى نخبة من الأئمة والمجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية، وكذا رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

وذكر بيان مصالح ولاية البويرة أن الإمام قدم اعتذاره على الانزلاق اللفظي أمام الملء، كما قبل أعيان المنطقة اعتذاراته.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد الاعتذار تدخل أعيان المنطقة والوالي، الذي شكر الجميع وثمن كل ما يرمي للتصدي لكل محاولات زرع البلبلة والفتنة في البلد والولاية.

واعتبر البيان أن هذه المساعي ترمي للتصدي لكل محاولات زرع الفتنة بعد الحادثة المعزولة والانزلاق الذي وقع ليلة أمس ببلدية امشدالة بمناسبة تنظيم حفل بالساحة العمومية للبلدية بمحاذات مسجد الهداية والذي انطلق على الساعة 22:20 ليلا أي بعد الانتهاء من صلاة التراويح.