نشرت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، اليوم الأحد، توضيحا بشأن "الوقت الذي يجوز فيه إخراج زكاة الفطر.

وجاء في التوضيح المنشور على الصفة الرسمية للوزارة على فايسبوك أن "أفضل وقت إخراج زكاة الفطر هو صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول اللہ ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»”.

وأوضحت أنه "يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي ﷺ على ذلك، ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

وصرحت بأنه يمكن “أن تخرج زكاة فطرك ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان”.

وبخصوص أموال زكاة الفطر التي تدفع لصندوق الزكاة بالمساجد، أشارت إلى أنها ” تبقى أمانة محفوظة بها، لتوزع على الفقراء والمساكين يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك”.

وقالت إن “دفْعها للمساجد في وقت مبكر يُمكّن القائمين على الصندوق من إحصائها وإحصاء الذين سيستفيدون منها من الفقراء والمساكين وتوزيعها بما يتناسب وحالة احتياجهم، وهذا هو الأولى”.

وحددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قيمة زكاة الفطر لهذه السنة 120 دينارا جزائريا وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.

وكلفت الوزارة، حسب ما جاء في بيان الخميس، أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان.