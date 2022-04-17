شهدت قمت الجولة الـ32 من البطولة الاسبانية لكرة القدم " ليغا" فوز متصدر الترتيب ريال مدريد على ملاحقه المباشر نادي إشبيلية بنتيجة 2-3، حقق فيها أشبال أنشيلوتي ريمونتادا تاريخية بعد أن كانوا منهزمين بثنائية نظيفة.

وحسم نادي إشبيلية الشوط الأول من المباراة لصالحه في ظرف أربع دقائق ، حيث سجل الكرواتي راكيتيتش الهدف الأول في الدقيقة 21، ليضيف زميله إريك لاميلا الهدف الثاني في الدقيقة الـ25

ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن المهاجم البرازيلي رودريغو، الذي أقحمه المدرب أنشيلوتي كبديل ، من تقليص الفارق في الدقيقة الـ50 من المباراة.

وقبل تسع دقائق من انتهاء الوقت الرسمي للمباراة، قام التقني الايطالي انشيلوتي بتغيير مزدوج أقحم فيه اسانسيو في مكان مودريتش كما أخرج لوكاس فاسكيس وأدخل مكانه وسط الميدان ناشو فيرنانداز، هذا الأخير عدل النتيجة للنادي الملكي بعد دقيقة فقط من دخوله أرضية الميدان في الدقيقة الـ82.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، عاد المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة ليسجل هدف الفوز للزوار، معززا حظوظ نادي العاصمة بالفوز بالبطولة قبل ستة جولات من الختام، برصيد 75 نقطة، وعلى بعد 15 نقطة من الملاحقين الثلاث إشبيلية وبرشلونة وأتليتيكو مدريد برصيد 60 نقطة.

يذكر ان بن زيمة سجل سهرة اليوم هدفه 39 خلال 39 مباراة منذ بداية الموسم، خلف مهاجم البايرن ليفاندوسكي برصيد 47 هدف، ثم مبابي في المرتبة الثالثة بـ31 هدف.

وبهذا الفوز الثمين خارج الديار اقترب نادي العاصمة من تحقيق لقبه الـ35 في تاريخه، علما أن الريال لا يزال يحتفظ بالرقم القياسي في البطولة بـ34 بطولة.

يذكر أن النادي الكتالوني لم يلعب سوى 30 مباراة فقط.