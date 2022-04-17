انتشل أعوان الحماية المدنية لولاية مستغانم ليلة البارحة رضيعة تبلغ من العمر سنتين سقطت في بئر عمقه عشرة أمتار يقع بدوار الخرارزة في بلدية عشعاشة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية عبر صفحتها على الفايسبوك، إن عوانها بوحدة عشعاشة تدخلوا وقت إفطار أمسية البارحة من أجل انتشال رضيعة سقطت في بئر غير مرخص وبدون سياج عمقه حوالي 10أمتار به ماء حوالي مترين، متواجد بدوار الخرارزة ببلدية عشعاشة.

وأضاف البيان إنه تم انتشال الرضيعة وهي متوفية وتم إجلاؤها إلى مصلحة حفظ الجثث بالاستعجالات الطبية بمستشفى عشعاشة.