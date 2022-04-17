أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية المدية مساء أمس مختنقة بغاز أول أوكسيد الكربون من موت محقق بحي الزوبرة الواقع بمدينة قصر البخاري.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها إن وحدتها الثانوية بقصر البخاري تدخلت مساء هذا الأحد لأجل إسعاف مختنقة بغاز أول أكسيد الكربون بمنزلها الواقع بحي الزوبرة في بلدية ودائرة قصر البخاري.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية شابة تبلغ من العمر 16 سنة وجدت وهي تعاني من ضيق في التنفس وصداع في الرأس جراء استنشاقها لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى قصر البخاري.