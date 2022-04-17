أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المستوطنين، اقتحموا اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، المسجد الأقصى وسط حماية من قوات الاحتلال.

وانتشر المستوطنون في البلدة القديمة في القدس تزامنا مع اقتحام الأقصى، إلى جانب إغلاق قوات الاحتلال محيط شارع الواد بالبلدة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين، تمهيدا لاقتحام مجموعات جديدة من المستوطنين، إلى جانب محاصرتها للمصلى القبلي. كما واعتقل الاحتلال، أمس، تسعة فلسطينيين وأصاب عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم إثر اقتحامه عساكره المسجد الأقصى، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.

يذكر أن شرطة الاحتلال فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث منعت كل من هم دون الـ 40 عاما من دخول ساحات الحرم.

وكانت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة أعلنت تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.