أكدت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في إيزيوم، وواحدة من طراز "سو-25" في منطقة أفدييفك الليلة الماضية.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية بشأن العملية العسكرية الخاصة، اليوم الإثنين، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة ليلة البارحة، 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك خمسة مواقع قيادة، ومستودع تخزين الوقود، وثلاثة مستودعات للذخيرة والأسلحة في مناطق بارفينكوفو، وغولياي بو، وكاميشيفاخا، وزيلينوي القطب، فيليكوميخايلوفكا، ميكولايف

كما تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت 108 مراكز لتجمعات عسكرية وتدمير ثماني دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى، في مناطق باشكوفو، فيسيلي وإيليتشيفكا. وأربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث مناطق تمركز وتجمع عسكري بالقرب من بوباسنايا، يامبول، كراموتورسك، بصواريخ اسكندر.

وهاجمت وحدات المدفعية الروسية 315 هدفا للقوات الأوكرانية وتم تدمير 18 موقعا للقيادة و22 مدفعية ونظام الصواريخ المضادة للطائرات OSA-AKM، بالإضافة إلى 275 معقلا ومنطقة تمركز عسكري. وإسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية، مقاتلتان من طراز MiG-29 في منطقة إيزيوم وواحدة من طراز Su-25 في منطقة أفدييفكا، كما تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار أوكرانية، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ MLRS الأوكرانية على تشيرنوبيفكا.