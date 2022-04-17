حجز عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة وفرقة التطهير، بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، 330 كلغ من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر و660 كلغ من الأحشاء المجمدة.

وذكر بيان مصالح الأمن بأن العملية تمت بمحل قصابة، إثر دورية مراقبة وتفتيش على مستوى سوق حي المنظر الجميل بعاصمة الولاية، أين تم ضبط كمية من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر وأحشاء مجمّدة، يقوم صاحب المحل بتسويقها دون شهادة بيطرية، وفي ظروف صحية غير لائقة، أثبت معاينة الطبيب البيطري أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، تم إتلافها وفق الإجراءات المعمول بها، وسيمثل المخالف أمام الجهات القضائية.

يذكر بأن قضية كشف مذبح سري بحي زعرورة الذي ضبط به أعوان الرقابة والأمن، جلد حمار وعددا من الدجاج "جيفة"، التي أوقف برسمها أربعة أشخاص من بينهم امرأة، قدموا أمام العدالة وأودعوا الحبس، لا تزال ترمي بظلالها على المشهد التجاري في هذا الشهر الفضيل.