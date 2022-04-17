توفي شخص وأصيب اثنان في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 35 كلم عن مدينة تمنراست.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن أفراد وحدتها الرئيسية بتمنراست تدخلوا في حدود الساعة التاسعة ليلا وخمسين دقيقة (21:50) لأجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01على بعد 35 كلم من تمنراست اتجاه بلدية عين أمڨل، ناجم عن اصطدام مباشر بين سيارة من نوع تويوتا ياريس وشاحنة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث المروري أسفر عن وفاة شخص شاب يبلغ من العمر 28 سنة في عين المكان وإصابة شخصين يبلغان من العمر 49 و26 سنة من كلا الجنسين بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما في حالة صدمة وقد تم إسعافهم في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست.