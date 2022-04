Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté, ce lundi, le procès de Said Bouteflika et Ali Haddad, au 9 mai prochain.

Le report s'est fait à la demande de la défense de Said Bouteflika pour la préparation et l’accès au dossier, en plus de l’absence de la défense de Ali Haddad.

Bouteflika et Haddad sont poursuivis pour financement caché de la campagne électorale, blanchiment d'argent et dissimulation de produits de corruption.