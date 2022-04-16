أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على اجتماع لمناقشة كيفية استعمال أدوية البدائل الحيوية وضوابط استبدالها بغية ضمان التكفل الأمثل بالمرضى، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات الوزارة.

وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع، أمس الأحد، بحضور إطارات الوزارة والخبراء العياديين من مختلف التخصصات (طب الأورام، أمراض الدم، طب المفاصل، الطب الداخلي) والصيادلة الاستشفائيين، على ضرورة التكفل بالمرضى عبر "رعاية صحية ذات جودة".

وأضاف البيان إن هذا الاجتماع يندرج في إطار "مساعي وزارة الصحة الرامية إلى توفير وضمان الأدوية لفائدة المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية"، حيث تم التركيز خلاله على إعداد التوصيات التي من شأنها التكفل بالمرضى عبر "رعاية صحية ذات جودة" من خلال "ضمان توفير مستمر للأدوية لجميع المرضى وبأقل تكلفة، وبالتالي السماح للصيدلية المركزية للمستشفيات باقتناء جميع الأدوية المسجلة".