قررت النقابة الوطنية لأصحاب مراكز تكوين السائقين المحترفين، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة النقل، يوم الأربعاء 11 ماي المقبل.

وقد ألغت النقابة الوقفة الاحتجاجية المقررة أمس الأحد، من أجل ترك المجال للوزارة الوصية لتستدرك وتعيد النظر في مسودة التعليمة التطبيقية المقترحة في اجتماع 30 مارس الماضي، داعية إلى إعادة النظر فيها.

وأكدت النقابة في بيان لها، تمسكها بمبدأ الحوار والتشاور حول طرق إعادة بعث نشاط مراكز تكوين السائقين المحترفين.

وتمسكت النقابة الوطنية لأصحاب مراكز تكوين السائقين المحترفين بالمطالب المرفوعة لاسيما إلزامية سائقي عربات نقل البضائع بالتكوين وهذا ما تمت معاينته من خلال إقبالهم قبل التجميد عبر مختلف المراكز، بالإضافة إلى عدم توقفهم عن النشاط خلال فترة كوفيد 19.

وطالبت النقابة بتعديل التسعيرة وفق ما يحقق أهداف التكوين الإنسانية النبيلة والمادية المرتبطة بالمراكز آخذا بعين الاعتبار الضرر المادي والمعنوي الذي مسها، مؤكدة على التسعيرة المقترحة من طرف النقابة. واعتبرت أن تخفيض التسعيرة من 45.000 إلى 20.000 أو 17.000 غير منصفة.