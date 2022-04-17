قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عقد جمعيتها العامة الانتخابية في التاسع جوان المقبل، فيما ستعقد الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي يوم 19 ماي الداخل إثر اجتماع المكتب الفيدرالي سهرة الأحد.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية إن اجتماع المكتب الفدرالي ترأسه شرف الدين عمارة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فيما غاب عضوا المكتب الفيدرالي عمار بهلول ومولدي عيساوي.

ومن بين القرارات التي اتخذها المكتب الفدرالي خلال هذا الاجتماع: مشاركة الأول والثاني في ترتيب البطولة الأولى في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، فيما سيشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

أما صاحبا المركزين الخامس والسادس فسيمثلان الجزائر في كأس العرب للأندية. وتم تحديد يوم 10 جوان المقبل تاريخا لنهاية الموسم الكروي 2021 – 2022، بينما سينطلق الموسم الكروي 2022 – 2023، يوم 19 أوت بـ 16 فريقا.