تسحب الثلاثاء في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم 2023 المقررة نهائياتها في كوت ديفوار، وتشمل منتخبي كينيا وزمبابوي برغم ايقافهما من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب التدخل الحكومي.

وقال متحدث باسم الاتحاد القاري لوكالة الأنباء الفرنسية، "لقد أدخلنا البلدين على أمل رفع الإيقاف، في موعد لا يتجاوز الأسبوعين قبل الجولة الأولى في جوان".

وأثارت منظمة رياضية ممولة من الحكومة الزيمبابوية حفيظة الـ "فيفا"، بعد إقالتها المدير التنفيذي الكروي بسبب قضايا مرتبطة بمحاسبة الأموال العمومية، وفي كينيا، حلّت وزارة الرياضة اتحاد كرة القدم، بعد اتهام رئيسه نيك مويندوا بقضايا احتيال.

ووضع الاتحاد الإفريقي حداً أقصاه منتصف ماي لرفع الإيقاف وإلا سيضطر إلى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.

وفي حال غيابهما، سيتقلص المشاركون في مجموعتيهما من أربعة منتخبات إلى ثلاثة، مع تأهل البطل ووصيف إلى النهائيات.

فيما يأتي المستويات الأربع:

- المستوى الأول: السنغال (حاملة اللقب) ، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، كوت ديفوار (المضيف) ، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- المستوى الثاني: جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، الغابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا، سيراليون.

- المستوى الثالث: ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزمبيق، ملاوي، الطوغو، زيمبابوي، غامبيا، أنغولا، جزر القمر.

- المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، اسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، ساو تومي وبرنسيبي.

ومن المقرّر إقامة أوّل جولتين في 30 ماي و14 جوان المقبلين، مع جولتين أخريين في 19 و27 سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 مارس 2023.

أما كوت ديفوار التي استضافت البطولة في 1984 بمشاركة ثمانية منتخبات وأحرزت لقبها الكاميرون للمرة الأولى في تاريخها، فتستضيف النهائيات في جوان وجويلية 2023 بمشاركة 24 منتخباً.