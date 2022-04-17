أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، عن تنظيم مهمة لرجال أعمال جزائريين إلى أوغندا في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 ماي 2022.

وأفادت الوكالة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن "المهمة تأتي بإشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات، وتنظمها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع وكالة "ألجكس".

وأضاف ذات المصدر، أن هذه المهمة تأتي في إطار تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وأوغندا وتحديد ميادين التعاون والشراكة بين رجال أعمال البلدين واستكشاف الفرص المتاحة في السوق الأوغندي.

وتتمثل القطاعات الاقتصادية المعنية بهذه المهمة في: الصناعات الصيدلانية، الصناعات الغذائية، الصناعات الإلكترونية والهواتف النقالة والتجهيزات الفلاحية ولمحروقات والمالية.

وأشارت ذات الوكالة إلى أنه يتعين على المؤسسات الجزائرية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المذكورة والمهتمة بالمشاركة ملئ الاستمارة من خلال النقر على الرابط أدناه وذلك قبل تاريخ الخميس 28 أفريل 2022 .

https://www.algex.dz/.../2017-03-19.../item/1986-18-21-2022

تجدر الإشارة إلى أن تكاليف تذكرة السفر والإيواء تقع على عاتق المؤسسة المشاركة.