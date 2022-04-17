أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين، ببومرداس، أن قطاعه يعمل حاليا على تنفيذ برنامج يضم 26 مشروع بحث في مجال التنقيب والاستكشاف المنجمي.

وأوضح عرقاب الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة، أحمد زغدار، في زيارة عمل للولاية، عقب استماعه لعرض حول نشاط المؤسسة الوطنية للأبحاث التكنولوجية والمنجمية، أن القطاع يتطلع من خلال هذا البرنامج إلى تصنيع المواد الأولية المنجمية وطنيا وانهاء الاستيراد في هذا المجال في الآجال القريبة.

وأضاف إن برنامج الأبحاث هذا يندرج في إطار استراتيجية القطاع الرامية لإنجاز 100 مشروع منجمي مستقبلا. ويشمل البرنامج الذي ينفذ بين 2021 و2023، 35 ولاية، ورصد لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 4.9 مليار دج.

ويرى عرقاب أن المؤسسة الوطنية للأبحاث التكنولوجية والمنجمية التابعة لمجمع مناجم الجزائر، "لها من الإمكانيات المادية والبشرية والخبرات الكافية لإنجاز كل برنامج الحكومة في مجال البحث والاستكشاف المنجمي حاليا ومستقبلا".

وقال في هذا الشأن: "نتطلع لأن تكون الانطلاقة الحقيقية لمناجم الجزائر، وتحقيق النجاحات المرتقبة في هذا المجال من هذه المؤسسة التي بإمكانها تنشيط وتطوير المجال المنجمي وطنيا، وفتح ورشات متعددة، للحد من فاتورة استيراد المواد الأولية المنجمية الثقيلة، من خلال فتح مناجم جديدة عبر كل الوطن"، ويكون ذلك كما أوضح "بدعم ومرافقة" من دائرته الوزارية.