Le Bureau fédéral de la Fédération Algérienne de Football (FAF), a tenu dans la soirée du dimanche 17 avril 2022 au Centre Technique National de Sidi Moussa, sous la présidence du Président, Charef-Eddine Amara, sa réunion statutaire en présence de l’ensemble de ses membres à l’exception des deux membres provisoirement suspendus. La réunion a été élargie dans sa première partie aux présidents des différentes ligues nationales : LFP, LNFA, LIRF et LNFF, lit-on dans un communiqué de la FAF.

A l’ouverture des travaux, le Président de la FAF, tout en réaffirmant son intention de se retirer dans le respect des formes et des préparatifs prévus par les textes, a salué le sens des responsabilités des membres présents mettant en avant l’intérêt suprême de l’instance fédérale et du football national, notamment en lui évitant un cas de vacance.

Dans cet esprit de continuité du fonctionnement institutionnel, les présents ont entendu des rapports d’étape de chacune des ligues avant de prendre plusieurs résolutions.

Concernant la Ligue de football professionnel (LFP), son Président Abdelkrim Medouar a fait un point de situation de l’avancement du championnat professionnel dont la fin est maintenue pour le 10 juin 2022.

Le Président de la FAF est intervenu à ce propos pour saluer la programmation « très bien maîtrisée » durant la saison 2021-2022 en dépit d’un début tardive du championnat ; du nombre d’équipes engagées ainsi que du calendrier international intense où nos représentants sont toujours en compétition.

En préparation de la prochaine saison où le nombre de clubs professionnels de ligue 1 sera ramené à seize (16) suite au changement du système de compétition adopté en AGEX en novembre 2021, il a été décidé de l’ouverture de la période d’enregistrement (Mercato estival) entre le 20 juin et le 14 août 2022.

Alors que le début du championnat professionnel saison 2022-2023 est fixé pour le 19 août 2022.

Tandis que les dates d’enregistrement au titre du Mercato hivernal 2022-2023 seront communiquées ultérieurement avec la proposition de prévoir la trêve durant le CHAN qu’abritera l’Algérie en janvier 2022.

Concernant la participation aux différentes compétitions internationales, le BF a pris la décision de ne permettre l’engagement que dans une seule compétition par club. Les 1er et 2e du Championnat prendront part à la Champions League africaine ; les 3e et 4e à la Coupe de la Confédération africaine et enfin les 5e et 6e à la compétition arabe organisée par l’UAFA.

Il a été également question du renouvellement de la Convention FAF-LFP dont la signature devrait intervenir à brève échéance.

Le Président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), M.Ali MALEK, a, pour sa part, fait un point de situation du classement des deux groupes (Centre-est & Centre-ouest) à quatre journées du terme du championnat qui verra les premiers de chaque groupe accéder en ligue 1.

Les clubs professionnels pour booster le football féminin

Dans le cadre du développement du football féminin, les membres du BF ont adopté à l’unanimité une résolution proposée par le Président CHARAF-EDDINE faisant obligation aux clubs professionnels de Ligue 1 de créer dès la saison prochaine 2022-2023 une section de football féminin avec au moins une catégorie avant d’atteindre progressivement les quatre catégories. Tout club professionnel doit désormais disposer d’une section de football féminin avec, à terme, quatre catégories (Senior, U20, U17 et U15).

Outre qu’il s’agit d’anticiper sur une exigence à venir de la CAF, le Président de la FAF a souligné l’impérieuse nécessité de donner un saut qualitatif et quantitatif au football féminin et d’améliorer nos différents championnats nationaux pour en faire un véritable vivier des équipes nationales à même de nous arrimer au niveau continental où la pratique connaît un grand essor. L’ensemble du processus sera piloté par la Ligue nationale de football féminin (LNFF).

Statuts, AGO & AG élective

Après avoir entendu une première présentation des grands agrégats des bilans moral et financier de l’exercice 2021, le Bureau fédéral a validé la date du 19 mai 2022 pour la convocation de l’Assemblée générale ordinaire. Laquelle AGO, outre la présentation pour adoption des bilans (moral & financier), aura à entériner la démission du Président ainsi que la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire (AGEX) avec à son ordre du jour un seul point relatif à l’élection de la nouvelle direction de la FAF.

Au préalable, un dernier BF doit se réunir le 28 avril prochain à l’effet d’adopter les bilans moral et financier ainsi que les nouveaux statuts de la FAF dont une AGEX devrait être programmée pour leur adoption.

Enfin, le Président de la FAF et statutairement Porte-Parole, CHARAF-EDDINE Amara, a salué lors d’une déclaration à la presse la sérénité et la qualité des débats ayant marqué cette réunion du Bureau fédéral.