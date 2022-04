Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi s’est rendu aujourd’hui à la nouvelle ville de « Hassi Messaoud », en marge de sa visite à la wilaya d’Ouergla.

Le ministre Belaribi a écouté un exposé du projet de la nouvelle ville et l’état des voieries et réseaux divers qui sont en cours de réalisation