لم تمر عن حل الشركة المسيرة لجريدة "ليبرتي"، من قبل صاحب أغلبية الأسهم فيها رجل الأعمال يسعد ربراب سوى أيام قليلة، حتى أعلن، اليوم، أحد المساهمين فيها، أحمد فطاني، عن رغبته في استعادة ما يعتبره حقه في اسم وعنوان "ليبرتي"، على أساس أنه مالكه والمعتمد باسمه منذ مطلع التسعينيات من قبل السلطات الجزائرية، المخولة بمنح الاعتمادات والممثلة في النائب العام آنذاك، وكذا بموجب صدور حكم قضائي لصالحه، يبطل جمعية عامة عقدت في التسعينيات ولم يوقع على قراراتها المتعلقة بالتخلي عن عنوان الصحيفة.

وكشف فطاني، في ندوة صحفية عقدها على مستوى جريدة "ليكسبريسيون" بدار الصحافة بالقبة في العاصمة، أنه كسب معركة قضائية ضد الشركة المسيرة لجريدة "ليبرتي" بتاريخ مارس الماضي، واستصدر حكم من القسم التجاري بمحكمة الشراقة، بإبطال الجمعية العامة التي عقدت في التسعينيات بباريس، مشيرا إلى أن مكان انعقادها جاء على خلفية أنه كان مقيما به بسبب الظروف والتهديدات الأمنية.

وتابع فطاني، الذي كان مرفوقا بالمحامي بيطام، بأن الحكم ابتدائي ولم يصبح نهائي بعد، حتى يمكن تنفيذه، مشيرا إلى أن ربراب لم يشر أثناء حله الشركة إلى هذه الخصومة القضائية واكتفى بالقول إن الخطوة جاءت لأسباب عائلية وشخصية وأيضا عوامل اقتصادية.

ويرى فطاني أن له الحق في ملكية عنوان "ليبرتي" وأنه مسجلا باسمه، في المؤسسة الوطنية التي تحفظ العلامات والماركات، حفاظا عليه من السرقة والزوال، معبرا عن أسفه مما وصفه بـ"الحقرة والتوظيف المالي لإبعاده ووقف دوره في المؤسسة".

ومن الناحية القانونية، ذكر المحامي بيطام، أن فطاني هو المالك الوحيد والحقيقي لعنوان "ليبرتي" كقيمة معنوية، في حين تعد الشركة التي يملكها رجل الأعمال اسعد ربراب مديرة للمؤسسة من الناحية الإجرائية.

وكان رجل الأعمال اسعد ربراب، قد أعلن حل الشركة التي تسير جريدة "ليبرتي"، قبل أسبوع لأسباب عائلية وعوامل اقتصادية، وكتب مقالا على أعمدتها لتوضيح تلك الظروف، وهي الخطوة الذي حزت في نفوس الصحفيين وعبروا عن تضامنهم مع زملائهم في الجريدة التي عمرت أكثر من 30 سنة واختفت تحت عنوان "إلى اللقاء وشكرا".