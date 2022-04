Un temps agité est prévu sur l’ensemble des régions nord du pays, à partir de mercredi, ont annoncé aujourd’hui les services de météorologie dans un bulletin météo spécial.

Les mêmes services ont indiqué que le temps restera stable sur la plupart des régions du pays et ce jusqu’à mercredi, où des pluies et neiges commenceront à chuter et les températures vont remarquablement baisser.