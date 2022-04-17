تمضي إدارة شبيبة القبائل، غدا، عقد رعاية مع ممول الفريق الجديد شركة "كوسيدار" بفندق ببن عكنون في العاصمة، حيث تقدر القيمة المالية التي سيتحصل عليها الفريق بعشرة ملايير سنتيم.

وكانت الشركة قد ساعدت الفريق في إجراء تربصه التحضيري الشتوي بتونس، ليضاف هذا الممول إلى الممولين الآخرين الذين أمضت معهم إدارة "الكناري" في الآونة الأخيرة فيما ينتظر أن يتم الإمضاء مع شركة "سونلغاز" في الأسابيع المقبلة.

وستسمح هذه القيمة المالية لإدارة الفريق بقيادة يزيد يريشان بصب أجور اللاعبين المتأخرة إضافة إلى بعض العلاوات والمنح آخرها منحة عشرين مليون سنتيم التي وعدت بها إدارة الفريق اللاعبين بعد تحقيق الفوز على سريع غليزان وهو ما تمكن من تحقيقه زملاء الهداف رضا بن سايح.