Le directeur général du quotidien l’Expression, un des membres fondateurs du journal « Liberté », a déclaré aujourd’hui, dans une conférence de presse qu’il a animée, que le titre du journal Liberté dont la mort a été actée, il y a deux jours, après la décision de l’actionnaire majoritaire, Issad Rabrab, de liquider la boite éditrice, était sa propriété.

Il a, d’ailleurs, précisé avoir gagné le procès, le 8 mars dernier, contre l’homme d’affaires, confirmant ainsi que le titre lui appartient.

Accompagné de son avocat Bitam, Fattani a expliqué que le verdict n’est pas définitif pour qu’il soit appliqué et indiqué que Rebrab n’a pas fait allusion au conflit judiciaire et qu’il s’est contenté de déclarer que la décision de dissoudre le journal intervient suite à des raisons familiales et personnelles ainsi qu’économiques.

Rappelons qu’Issaad Rebrab a annoncé la dissolution de « Liberté », il y a une semaine, pour des raisons familiales et économiques et publié un article sur ses colonnes dans lequel il a expliqué les circonstances qui l’ont poussé à prendre cette décision.