Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, une communication téléphonique de son homologue russe, Vladimir Poutine, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Les deux chefs d'Etat "ont échangé des félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et ont exprimé leur satisfaction pour les progrès enregistrés par la coopération bilatérale dans tous les domaines".

Ils se sont également accordés sur "les visites de haut niveau entre les dirigeants algériens et russes, ainsi que sur la prochaine réunion de la commission conjointe de coopération économique".

Les deux chefs d'Etat ont évoqué la crise ukrainienne et ont souligné "l'importance d'une solution politique conforme aux principes du droit international et de la Charte des Nations Unies", note la même source.

Les présidents Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine "ont procédé à un échange de vue sur la situation internationale. Ils ont ainsi relevé les graves développements affectant la sécurité des citoyens palestiniens, ainsi que les atteintes à la sacralité des lieux saints de l'islam à El-Qods, tout en réaffirmant le soutien de leurs pays à une paix juste et durable au Moyen-Orient devant consacrer les droits nationaux inaliénables du peuple palestinien", ajoute la même source.