تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ويعتبر هذا الاتصال الأول بين الرئيسين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فيفري الماضي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" بيان الكرملين الذي كشف أنه "تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا، وجرى الاتفاق على تفعيل اتصالات على مختلف المستويات".

وأضاف ذات البيان أنه "عند بحث قضايا المنطقة، تم التعبير عن القلق من تفاقم الوضع المتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط".

وأكد الرئيسان نيتهما مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

كما تبادل بوتين وتبون التهاني بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية للبلدين، مشيرين إلى التطور التدريجي والمستقر للعلاقات الودية بين الجزائر وموسكو.