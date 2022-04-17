يدخل الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري، الذي أنهى تعاقده مع نادي قطر القطري لكرة القدم، ضمن اهتمامات العديد من الأندية التي تنشط في بطولة العربية السعودية تحسبا للموسم المقبل.

وقال وكيل اللاعب، عبد المجيد بوعامر عبر موقع الإنستغرام: '' لقد وصلتني العديد من الاتصالات من العربية السعودية من أجل خدمات بلعمري''.

وسبق لبطل إفريقيا مع "الخضر" سنة 2019 أن نشط في الدوري السعودي، مقدما عروضا جيدة مع نادي الشباب.

وكان نادي قطر القطري قد أعلن أمس الأحد عن إنهاء التعاقد مع لاعبه الدولي الجزائري.

وقام بلعمري بزيارة زملائه في الفريق خلال الحصة التدريبية التي جرت سهرة الأحد، مع أخذ بعض الصور التذكارية.

وكان بلعمري (33 عاما) قد انضم لنادي قطر، في جويلية من العام الماضي قادما من فريق أولمبيك ليون الفرنسي.