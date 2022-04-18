صور تظهر اللحظات الأخيرة لـ"موسكفا"

ظهرت صور وشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر السفينة الحربية الروسية "موسكفا" قبل غرقها الأسبوع الماضي.

وتقول روسيا إن حريقًا على متن السفينة تسبب في انفجار ذخيرة وغرق السفينة، فيما أعلنت أوكرانية إنها قصفت السفينة بالصواريخ.

وحسب "بي بي سي" فإن الخبير جوناثان بينثام من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، خلص إلى أن السفينة في الصور كانت بالتأكيد طراد من طراز سلافا.

واعتبر خبراء عسكريون غرق "موسكفا" ضربة كبيرة للأسطول الروسي، الذي يعتبر جزء رئيسي من جهود روسيا للسيطرة البحرية في البحر الأسود.