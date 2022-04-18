عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، لقاء ثنائي مع ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية فإن اللقاء الثنائي أعقبه اجتماع موسع حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، الداخلية، والاتصال ورئيسي المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

ووفق نفس المصدر خصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد البيان أن الرئيس تبون أكد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

ومن جانبه أكد الدبيبة استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبرها هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا للمراحل الانتقالية التي يتم صناعتها بالتزوير بهدف تطويل الأزمة الليبية.