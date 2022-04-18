أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن التشكيلة المثالية لمقابلات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي أجريت يومي الجمعة والسبت.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين جزائريين تصدرهم الحارس سفيان خدايرية الذي ساهم بقسط كبير في عدم اهتزاز شباك وفاق سطيف خلال مواجهة الترجي التونسي بملعب 5 جويلية.

كما اختارت "الكاف" ثنائي دفاع الترجي التونسي والدوليان الجزائريان عبد القادر بدران ومحمد الأمين توقاي.

باقي القائمة ضمت ثلاثي الوداد البيضاوي أيوب العملود، أشرف داري وغي مبينزا، وسط ميدان الترجي فوسيني كوليبالي، لاعب الرجاء البيضاوي محمد زريدا، نجم الأهلي المصري حسين الشحات، إضافة إلى لاكاي من ماميلودي سانداونز لجنوب إفريقي وأزولاو من بيترو أتليتيكو الأنغولي.