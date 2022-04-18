سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ووفق ما كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على صفحتها في "الفايسبوك" فإن الخطة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الانتخابات، وكذلك الرؤية العامة بهذا الشأن تتطلب دعما إقليميا ودوليا لتنفيذها.

وحسب نفس المصدر، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لهذه الإجراءات، مؤكدا دعمه لهذه الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها، والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر داعما لإجراء الانتخابات في ليبيا.