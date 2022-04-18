وقف وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على وضعية المنطقة الصناعية "الأربعطاش" خلال زيارته التفقدية، الاثنين بولاية بومرداس.

وحسب بيان للوزارة، تلقّى زغدار عرضا حول هذه المنطقة الصناعية التي تم تهيئتها والمقدّر مساحتها ب 137 هكتار لتلبية طلبات الاستثمار المتزايدة بهذه الولاية المعروفة بتوجهها نحو الصناعات التحويلية والغذائية.

وخلال جولة التفقد، استعرض الوزير مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذه المنطقة جملة من المشاكل التي تعيق تطور أنشطتهم وعلى رأسها العقار الصناعي، رخص البناء، ومشكلة ربط الغاز والكهرباء.

وأضاف ذات المصدر، بأنه لحلّ هذه الاشكالية، أشار وزير الصناعة، إلى أن عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في المناطق الصّناعية ومناطق النشاطات بولاية بومرداس جارية، وقد أسفرت عن استرجاع عما يزيد 126 قطعة أرضية قدرت مساحتها ب 62 هكتار، كما تم إعادة توزيع 42 قطعة منها لإنجاز مشاريع جديدة.

وأضاف المسؤول بأن قطاع الصناعة، يسعى إلى رفع وتيرة إنجاز المناطق الصناعية، لاسيما التي عرفت انطلاق الأشغال بغية الرفع من وتيرة الإنتاج.

وتطرق في ذات السياق، إلى عدد المشاريع الاستثمارية العالقة على مستوى الولاية والتي قدرت ب 54 مشروعا تم رفع القيود على 39 مشروعا منها، فيما دخل 31 مشروعا حيز الاستغلال وهو ما سمح بتوفير 1.858 منصب شغل،

وحسب نص البيان، فقد طمأن الوزير المستثمرين بأن المنطقة الصناعية "الأربعطاش" ستشهد في القريب العاجل مشاريع متكاملة تضم عرضا عقاريا يتماشى ومتطلبات المستثمرين، من مساحات مهيأة بصفة جيدة منها تهيئة شبكة الطرقات ولاسيما الإيصال بشبكات الغاز، الكهرباء والماء وكذا وسائل الاتصال، من شأنها أن تقدم مناخا استثماريا متماسكا ومنسجما لمستخدمي المنطقة.