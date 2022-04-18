تعرض 38 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 06 و40 سنة يقطنون في احياء متفرقة بمدينة عين وسارة في الجلفة الى تسمم غذائي بعد تناولهم حسب المعلومات الاولية "البريوش المحشي" الذي تم اقتناؤه من مخبزة بالمدينة حسب تصريحاتهم المقدمة للأطباء بعد استقبالهم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين وسارة وقاعتين متعددتي الخدمات .

وفي هذا الاطار اتخذت مصالح التجارة والوقاية للصحة الجوارية وكذا الامن بعين وسارة، إجراءات استعجالية تقضي بالغلق الفوري والاحترازي لمحل تجاري يتمثل في مخبزة سوقت منتوج " البريوش المحشي" الذي يرجح أنه هو السبب الاول في اصابتهم بالتسمم، في انتظار نتائج التحقيق الوبائي وتحليل العينات من هذا المنتوج التي تم اقتطاعها وارسالها الى مخبر الجلفة.