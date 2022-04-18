أمر قاضي الجنح بمحكمة الشلف، مساء الاثنين، بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة وعدم الفوترة.

وحسب بيان صحفي لنيابة محكمة الشلف فإنّ الموقوفين قاموا بتخزين 217 طن من الموز في غرف تبريد غير مصرح بها بغرض المضاربة في السوق لاحداث الندرة، وأضاف ذات البيان " أن مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف فتحت تحقيق ابتدائي حول معلومات تفيد باحتكار وتخزين كمية كبيرة من فاكهة الموز، حيث تم مداهمة موقع التخزين ليتم العثور على 217طن من الموز"، وبعد استجواب الموقوفين الثلاثة من طرف وكيل الجمهورية تمت احالتهم الى قاضي محكمة الجنح في اطار المثول الفوري حيث أمر الاخير بإيداعهم الحبس بتهمة المضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة كما تم تأجيل الفصل في القضية الى 25افريل الجاري .